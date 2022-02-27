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Российская делегация обозначила время для ответа Украины по переговорам

Российская делегация в Гомеле будет ждать ответа Украины по переговорам до 15:00

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская делегация, которая прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины, будет ждать ответа от Киева до 15:00 по белорусскому времени. Такое время обозначил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС в воскресенье, 27 февраля.

Мединский также заверил, что Россия гарантировала украинской делегации безопасность на встрече в Гомеле, если она туда прибудет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Киев не планирует ехать на переговоры с Москвой в Белоруссию.

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Варвара Кошечкина
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