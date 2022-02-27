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Украина отказалась ехать на переговоры с Россией в Белоруссию

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что Киев не поедет на переговоры с Москвой в Белоруссию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Несмотря на предыдущие договоренности, Киев не поедет на переговоры с Москвой в Белоруссию. О данном отказе заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает РИА Новости.

«Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие», — сказал он.

Никифоров подчеркнув, что Украина не допускает каких-либо предварительных условий, в том числе касающихся места проведения встречи.

«Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Также в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало», — пояснил пресс-секретарь Зеленского.

При этом он отметил, что хотя представителей Украины не будет на переговорах в Гомеле, Киев готов встретиться с российской стороной в любом нейтральном месте — Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене.

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Варвара Кошечкина
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