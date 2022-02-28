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В Евросоюзе поприветствовали переговоры России и Украины

Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе приветствуют переговоры России и Украины

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что объединение приветствует начавшиеся в Белоруссии переговоры России и Украины. Он также назвал встречу «первым шагом», сообщает РИА Новости.

«Это первый шаг, мы приветствуем встречу», — цитирует его слова агентство.

Переговоры делегации из России и Украины начались в Белоруссии ранее в понедельник, 28 февраля. Российскую делегацию возглавил бывший министр культуры Владимир Мединский. С украинской стороны присутствуют министр обороны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

Причиной переговоров стала военная операция по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, в ходе спецоперации российская сторона будет «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины»

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Ксения Кривотулова
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