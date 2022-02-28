Германия назвала переговоры между Россией и Украиной сложными

Кабмин ФРГ заявил, что переговоры между Россией и Украиной будут сложными и займут долгое время. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

«Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры, которые могут затянуться», — заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Украина готова говорить о прекращении огня и мире.