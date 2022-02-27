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Украина подтвердила переговоры с российской делегацией в районе реки Припять

Киев подтвердил переговоры с Москвой на белорусско-украинской границе у реки Припять

Фото: Shutterstock

Украина подтвердила, что проведет переговоры с российской делегацией в районе реки Припять на украинско-белорусской границе. Об этом заявил Офис президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Сообщается, что встреча делегаций из Украины и России пройдет без предварительных условий.

Ранее стало известно, что украинская делегация выехала в сторону Гомеля. Российская делегация находилась в Белоруссии с утра 27 февраля, ее возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.

Изначально российская сторона отвела Украине времени до 15:00 по Москве для того, что подтвердить свое участие в переговорах. Сообщалось, что после телефонного разговора с Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков. Российский лидер согласился.

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Виктория Кондратьева
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