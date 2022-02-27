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МИД России назвал возможные темы переговоров с Украиной

МИД России заявил, что в центре переговоров с Украиной будет вопрос о демилитаризации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал возможные темы переговоров с Украиной, передает РИА Новости.

«Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, — это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров», — заявил Руденко.

Он добавил, что «нужно знать подходы и позицию противоположной стороны».

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель для переговоров с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал в качестве места встречи Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул и Баку. «Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — добавил украинский лидер.

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Алевтина Запольская
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