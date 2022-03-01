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Глава еще одного российского региона заявил о потерях в ходе операции на Украине

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил о гибели земляка во время спецоперации на Украине
Арман Нарынбаев

Арман Нарынбаев. Фото: @babushkin_iyu

Уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели земляка рассказал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Игорь Бабушкин.

До этого о потерях во время спецоперации заявил глава еще одного российского региона — губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он сообщил, что погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск.

По словам астраханского губернатора, Нарынбаев пал в бою как герой.

Согласно последним данным Минобороны, среди российских войск в результате спецоперации есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гибели двух военных в ходе спецоперации на Украине. Он пояснил, что еще шестеро пострадали — они имеют ранения разной степени тяжести.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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