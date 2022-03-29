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Шойгу назвал безответственными поставки оружия на Украину

Шойгу заявил, что Запад поступает безответственно, поставляя оружие на Украину

Фото: Globallookpress.com

Поставки Западом летального оружия на Украину являются крайне безответственными. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев», — объяснил глава оборонного ведомства.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выполнены. По его словам, операция по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет продолжена.

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Никита Абрамов
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