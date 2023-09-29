Украинцев предупредили о последствиях реализации идеи о пулемете в каждом доме

Полковник Матвийчук: наличие пулемета у каждого украинца приведет к преступности

Реализация идеи о наличии пулемета у каждого украинца приведет к увеличению преступности внутри страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«В прошлом году, когда мы подходили к Киеву, они раздали более полумиллиона стволов гражданам. После этого преступность на Украине увеличилась где-то в 40 раз. Кроме того, все это оружие начало появляться на черных рынках», — рассказал эксперт.

Это ничего не поменяет в зоне спецоперации, но увеличит количество правонарушений на Украине Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Кроме того, Матвийчук отметил, что граждане должны иметь разрешение на хранение и ношение оружия.

«Должно определяться психическое состояние человека. Я полагаю, что это не что иное, как пиар-акция. [Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей] Данилов решил напомнить о себе», — заключил полковник в отставке.

В свою очередь военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что идея о наличии пулемета у каждого украинца нереализуема.

«Пулемет стоит денег. Не может он быть у каждого. У людей порой нет денег даже на хлеб и на лекарства. Если пулеметов не хватает на линии огня у солдат Вооруженных сил Украины, то откуда может взяться столько пулеметов у самих украинцев?» — заявил он.

Ранее Данилов призвал каждого украинца иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенным.

