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14:08, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине призвали каждого иметь дома пулемет

Секретарь СНБО Данилов: на Украине каждый должен иметь дома пулемет

Фото: Alina Smutko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал каждого украинца иметь дома пулемет, чтобы чувствовать себя защищенным. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, доступном на YouTube.

«Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам и каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать... Когда вы имеете оружие, у вас совсем другое ощущение, нужно осторожно обращаться, должны быть определенные правила, а тогда уже вы ощущаете себя более защищенными», — заявил Данилов.

Ранее секретарь СНБО пожаловался, что западные партнеры Киева не могут ответить на вопрос о том, что значит победа Украины. Киев, по его словам, беспокоит то, будет ли Запад поддерживать его до «победы» или только определенное время.

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    Алевтина Запольская
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