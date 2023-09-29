В Киеве пожаловались на непонимание словосочетания «победа Украины»

Секретарь СНБО Украины: на Западе не могут ответить, что значит «победа Украины»

Западные партнеры Украины не могут ответить на вопрос, что значит победа Украины. На это пожаловался секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до - потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», — сказал он.

По его словам, Киев беспокоит непонимание того, будут ли западные страны поддерживать Киев до «победы» или только определенное время, делая выводы.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что участившиеся атаки на Крым не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить решающий прорыв «на земле».