В Европе оценили влияние атак на Крым на контрнаступление ВСУ

Bloomberg: европейские чиновники не уверены в успехе атак ВСУ на Крым

Участившиеся атаки на Крым не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить решающий прорыв «на земле». Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции.

«Эти атаки вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в боях на земле в этом году», — оценил влияние атак на Крым европейский чиновник.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября, средства ПВО сбили пять ракет. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

23 сентября в Минобороны России заявили, что ВСУ в течение недели пытались наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве рассказали, что за указанный период системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять крылатых ракет, а также 37 ударных беспилотника.