Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 29 сентября 2023Мир

В Европе оценили влияние атак на Крым на контрнаступление ВСУ

Bloomberg: европейские чиновники не уверены в успехе атак ВСУ на Крым
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Участившиеся атаки на Крым не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершить решающий прорыв «на земле». Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции.

«Эти атаки вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в боях на земле в этом году», — оценил влияние атак на Крым европейский чиновник.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября, средства ПВО сбили пять ракет. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

23 сентября в Минобороны России заявили, что ВСУ в течение недели пытались наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ведомстве рассказали, что за указанный период системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять крылатых ракет, а также 37 ударных беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли договориться

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Кадыровом избиения Журавеля

    В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

    На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

    В Словакии заявили о надоедливости Зеленского

    Министр обороны Армении отказался участвовать в заседании глав МО СНГ

    Известный пианист Игорь Бриль опроверг информацию об остановке сердца

    Анонсировано видеообращение Путина

    В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости