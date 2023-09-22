ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?

Развожаев: ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Осколки от ракеты упали возле театра Луначарского. Власти обратились к жителям с просьбой не подходить к обломкам ракет в случае их обнаружения и звонить в экстренные службы.

Жителей Севастополя предупредили о новом возможном ракетном ударе по городу, но затем отменили тревогу

Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия

Михаил Развожаев глава Севастополя

По словам главы города, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России, для ликвидации последствий ракетного удара используется резервная техника. На место ЧП едут кареты скорой помощи, обломки разбросаны на сотни метров. Последствия ракетного удара сняли на видео.

После отмены ракетной и авиационной опасности в городе Развожаев призвал жителей не выезжать в центр города, уточнив, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.

Системы ПВО сбили пять ракет при отражении атаки на город

По сообщению Минобороны, одного военнослужащего спасти не удалось. Из-за ракетного удара оказалось повреждено историческое здание штаба ЧФ, подтвердили в военном ведомстве.

Над Крымским мостом подняли дымовую завесу

По самому сооружению приостановили движение транспортных средств. Помимо этого, временно прекратил работу морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя.

Власти также опубликовали памятку, где описали порядок действий в случае получения сообщений о воздушной тревоге по телевидению и радио.

В Крыму также сбили крылатые ракеты

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, одну из ракет сбила система противовоздушной обороны (ПВО) в районе Бахчисарая. В результате падения обломков загорелась трава.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гражданская инфраструктура не пострадала

После удара по штабу флота там начался пожар, сообщил Развожаев. Предварительно, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Люди, которые проходили мимо штаба в момент удара, не пострадали, уточнил глава города. «Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — отметил он, подчеркнул, что подомовой обход продолжается.

Ранее ВСУ дважды пытались нанести удар по штабу Черноморского флота

Штаб Черноморского флота расположен в центре Севастополя близ многих гражданских объектов. В июле 2022 года беспилотник пытался атаковать штаб ЧФ, тогда пять сотрудников штаба получили ранения, в здании выбило окна. Через месяц — в августе — беспилотник прилетел в крышу штаба. Его не удалось сбить, так как устройство летело низко.