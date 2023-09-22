Минобороны заявило о пропавшем без вести военнослужащем при ударе по Севастополю

При атаке ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе один военнослужащий пропал без вести

Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Такие уточненные данные сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что одного военнослужащего не удалось спасти после ракетного удара.

Вооруженные силы Украины атаковали расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота 22 сентября. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет при отражении атаки на город, отчитались в министерстве обороны.

После удара по штабу ЧФ жителей Севастополя предупредили о новом возможном ракетном ударе по городу, но затем отменили тревогу. При этом власти призвали не выезжать в центр города и сообщили, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.