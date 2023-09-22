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14:17, 22 сентября 2023Россия

В Севастополе отменили режим ракетной опасности после атаки на штаб флота

Губернатор Севастополя: режим ракетной опасности после атаки на штаб ЧФ отменен

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе режим ракетной и авиационной опасности после атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) отменен. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Ранее власти рекомендовали жителям не покидать зданий.

Несмотря на отбой режима ракетной опасности, Развожаев попросил горожан не выезжать в центр Севастополя. «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», — пояснил он.

22 сентября украинские войска осуществили атаку на расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота.

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    Алан Босиков
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