В Севастополе отменили режим ракетной опасности после атаки на штаб флота

Губернатор Севастополя: режим ракетной опасности после атаки на штаб ЧФ отменен

В Севастополе режим ракетной и авиационной опасности после атаки на штаб Черноморского флота (ЧФ) отменен. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Ранее власти рекомендовали жителям не покидать зданий.

Несмотря на отбой режима ракетной опасности, Развожаев попросил горожан не выезжать в центр Севастополя. «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», — пояснил он.

22 сентября украинские войска осуществили атаку на расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота.