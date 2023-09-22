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13:43, 22 сентября 2023Россия

Власти предупредили о вероятности повторной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев предупредил о вероятности еще одной атаки ВСУ на Севастополь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести по Севастополю еще один удар. О вероятности повторной атаки предупредил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Он попросил местных жителей не выезжать в центр города и не покидать зданий. «Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены, проследовать в укрытия», — написал Развожаев.

Губернатор добавил, что сейчас на месте ракетного удара ВСУ по штабу российского флота работают спасатели, которые привели в готовность аэромобильную группировку. Также введена техника из резервов МЧС России. Пожарные принимают все меры для ликвидации возгорания.

О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота стало известно днем 22 сентября. По словам Развожаева, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что около 10:30 утра российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом украинскую управляемую ракету и два беспилотника.

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    Константин Лысяков
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