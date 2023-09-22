Российские средства ПВО сбили над Крымом украинские беспилотники и ракету

Минобороны России заявило о сбитых средствами ПВО над Крымом дронах ВСУ и ракете

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Крымом управляемую ракету и два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Украина предприняла попытку атаки по российской территории около 10:30 утра. Однако ракета и два дрона самолетного типа были обнаружены дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова и уничтожены.

Еще два беспилотника сбили над акваторией Черного моря в ночь на 22 сентября. Как сообщило Минобороны, один дрон уничтожили вблизи Крыма, второй — в Туапсинском районе Краснодарского края.

В ночь на 21 сентября средства ПВО также сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 украинских беспилотников. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Орловской, Курской и Белгородской областей. Информация о разрушениях не поступала.