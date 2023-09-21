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08:24, 21 сентября 2023Россия

Над Крымом сбили 19 беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили над Черным морем и Крымом 19 беспилотников

Фото: Sergey Kovalev / Russian Look

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над акваторией Черного моря и Крымом 19 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По информации министерства, помимо 19 дронов над полуостровом, средства ПВО также сбили по одному беспилотнику над территориями Орловской, Курской и Белгородской областей.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. В Минобороны назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыткой осуществить террористическую атаку на территории России.

Днем ранее, 20 сентября, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ — ее отразили, никто не пострадал. Тогда же в небе над Севастополем сбили беспилотники, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.

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    Анастасия Шейкина
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