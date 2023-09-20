Средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее отразили средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», — написал Развожаев, не уточнив, сколько конкретно ракет было сбито в небе над городом.
На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Севастополя призвал жителей доверять официальным источникам информации.
На фоне попытки ВСУ атаковать Севастополь ракетами в городе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Власти тогда не указывали причин временного прекращения работы.
Помимо отражения ракетной атаки, 20 сентября в небе над Севастополем сбили беспилотники. Как уточнил Развожаев, дроны ВСУ поразили системы ПВО, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.