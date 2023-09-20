Средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Развожаев заявил об отражении силами ПВО ракетной атаки на Севастополь

Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее отразили средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», — написал Развожаев, не уточнив, сколько конкретно ракет было сбито в небе над городом.

На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Севастополя призвал жителей доверять официальным источникам информации.

На фоне попытки ВСУ атаковать Севастополь ракетами в городе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Власти тогда не указывали причин временного прекращения работы.

Помимо отражения ракетной атаки, 20 сентября в небе над Севастополем сбили беспилотники. Как уточнил Развожаев, дроны ВСУ поразили системы ПВО, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.

