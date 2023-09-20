В Севастополе сбили беспилотники

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитых бесплиотниках

В Севастополе сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, сбитые БПЛА упали в Верхнесадовом и Каче.

«Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место», — пояснил Развожаев.

Он добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается, а также призвал доверять только официальной информации.