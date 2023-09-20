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13:50, 20 сентября 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе временно прекратили движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры российского города в Telegram-канале.

В департаменте не назвали причин приостановки движения. Из-за временного прекращения работы пассажирского морского транспорта на остановках «Площадь Нахимова» и «Площадь Захарова» организуют подвижной состав, который будет перевозить пассажиров по компенсационному маршруту.

20 сентября в небе над Севастополем сбили беспилотники. Как уточнил глава города Михаил Развожаев, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили системы противовоздушной обороны (ПВО), их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.

До этого, 13 сентября, ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море.

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    Анастасия Шейкина
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