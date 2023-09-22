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06:42, 22 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников вблизи Крыма и в районе Туапсе

МО РФ: средства ПВО уничтожили два беспилотника вблизи Крыма и в районе Туапсе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallokpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, один вблизи Крыма, другой в районе города Туапсе. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили дроны над акваторией Черного моря у побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Ранее администрация Туапсинского района сообщила о том, что в районе города Туапсе был сбит беспилотник. 22 сентября в 4:30 и 4:35 были произведены два пуска ПВО в сторону моря. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры на берегу не последовало.

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    Марина Совина
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