В районе Туапсе сбили беспилотник

Администрация Туапсе сообщила о сбитом системами ПВО беспилотнике

В районе города Туапсе в Краснодарском крае системами противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, был сбит беспилотник, об этом сообщила администрация Туапсинского района в Telegram-канале.

Отмечается, что 22 сентября в 4:30 и 4:35 были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. Пострадавших нет, жалоб от населения также не поступало.

«По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — рассказали в администрации.

Накануне в Орловской области было обезврежено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков. Дроны пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет.