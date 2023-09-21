В Орловской области обезвредили два беспилотника

Губернатор Орловской области Клычков заявил об обезвреживании двух беспилотников

В Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники пытались совершить атаки объектов топливно-энергетического комплекса. Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет.

20 сентября сообщалось, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Ее отразили средства противовоздушной обороны. «Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», — сообщил глава российского города Михаил Развожаев, не уточнив, сколько конкретно ракет было сбито в небе над городом.

