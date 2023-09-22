ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что неподалеку от театра Луначарского упал осколок снаряда. Развожаев подчеркнул, что к месту были направлены все оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, пояснил он. Развожаев призвал жителей Севастополя при обнаружении опасных элементов звонить в службу «112».

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — резюмировал он.