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13:28, 22 сентября 2023Россия

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что неподалеку от театра Луначарского упал осколок снаряда. Развожаев подчеркнул, что к месту были направлены все оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется, пояснил он. Развожаев призвал жителей Севастополя при обнаружении опасных элементов звонить в службу «112».

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — резюмировал он.

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    Анна Щербакова
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