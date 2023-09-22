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14:52, 22 сентября 2023Россия

Один военнослужащий погиб при атаке по зданию штаба ЧФ в Севастополе

Минобороны: при атаке за здание штаба ЧФ в Севастополе погиб один военнослужащий

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Один военнослужащий погиб при атаке по историческому зданию штаба Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России.

Само здание в результате ракетной атаки получило повреждения, добавили в военном ведомстве.

Вооруженные силы Украины атаковали расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота 22 сентября. Власти рекомендовали жителям не выезжать в центр города и объявили в Севастополе режим ракетной и авиационной угрозы в связи с возможным повторением атаки.

Ранее власти Крыма сообщили, что в небе над полуостровом были сбиты крылатые ракеты. Перед этим сообщалось о перехвате запущенной украинскими войсками ракеты в районе Бахчисарая.

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    Алан Босиков
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