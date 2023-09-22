Над Крымом сбили крылатые ракеты

Глава Крыма Аксенов: в небе над полуостровом сбиты крылатые ракеты

Крылатые ракеты сбили в небе над Крымом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о перехвате запущенной украинскими войсками ракеты в районе Бахчисарая. До этого об уничтожении еще одной ракеты сообщило Минобороны.

22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. После этого власти города предупредили о возможном повторении атаки. Позже режим ракетной опасности был отменен, при этом горожан попросили воздержаться от поездок в центр Севастополя.