В Крыму сбили еще одну ракету

Советник главы Крыма Крючков сообщил о сбитой в районе Бахчисарая ракете

В Крыму средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram.

По его словам, ракета Вооруженных сил Украины была перехвачена в районе Бахчисарая. В результате от обломков снаряда загорелась трава.

Крючков заверил, что обстановка в городе спокойная. Последствия падения обломков ликвидируют МЧС. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. Он также предупредил о вероятности повторной атаки на город.

До этого Минобороны России сообщило, что около 10:30 утра российские средства ПВО уничтожили у западного побережья Крыма украинскую управляемую ракету и два беспилотника.