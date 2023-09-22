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14:15, 22 сентября 2023Россия

В Крыму сбили еще одну ракету

Советник главы Крыма Крючков сообщил о сбитой в районе Бахчисарая ракете

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Крыму средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram.

По его словам, ракета Вооруженных сил Украины была перехвачена в районе Бахчисарая. В результате от обломков снаряда загорелась трава.

Крючков заверил, что обстановка в городе спокойная. Последствия падения обломков ликвидируют МЧС. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. Он также предупредил о вероятности повторной атаки на город.

До этого Минобороны России сообщило, что около 10:30 утра российские средства ПВО уничтожили у западного побережья Крыма украинскую управляемую ракету и два беспилотника.

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    Сергей Истомин
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