Описана обстановка после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе

ТАСС: в Севастополе обломки после удара по штабу ЧФ разбросаны на сотни метров

В Севастополе обломки после удара по штабу Черноморского флота (ЧФ) разбросаны на сотни метров. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

О ракетном ударе по штабу флота 22 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После удара власти города предупредили жителей о возможном повторении атаки и рекомендовали не выезжать в центр Севастополя.

После того как Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь, над Крымским мостом подняли дымовую завесу. По имеющимся данным, движение транспорта по мосту было перекрыто.