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13:45, 22 сентября 2023Россия

Над Крымским мостом подняли дымовую завесу

Над Крымским мостом подняли дымовую завесу после ракетного удара по штабу ЧФ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Крымским мостом подняли дымовую завесу после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации авторов канала, по Крымскому мосту перекрыли движение транспортных средств, рядом также не ходит морской транспорт.

В Telegram-канале, который сообщает об оперативной обстановке на сооружении, подтверждается факт перекрытия движения по мосту.

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в пятницу, 22 сентября. Неподалеку от театра Луначарского упал осколок ракеты. Впоследствии власти предупредили о возможной повторной атаке Украины.

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    Анастасия Шейкина
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