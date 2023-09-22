Над Крымским мостом подняли дымовую завесу после ракетного удара по штабу ЧФ

Над Крымским мостом подняли дымовую завесу после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации авторов канала, по Крымскому мосту перекрыли движение транспортных средств, рядом также не ходит морской транспорт.

В Telegram-канале, который сообщает об оперативной обстановке на сооружении, подтверждается факт перекрытия движения по мосту.

ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в пятницу, 22 сентября. Неподалеку от театра Луначарского упал осколок ракеты. Впоследствии власти предупредили о возможной повторной атаке Украины.