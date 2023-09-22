Последствия удара по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео

Последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео

Последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео. Кадры публикуют «Известия».

На записи видны густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Губернатор города Михаил Развожаев предупредил о вероятности повторной атаки и призвал местных жителей не покидать здания. На месте происшествия работают спасатели, пожарные принимают все меры для ликвидации возгорания. По данным Mash, над Крымским мостом подняли дымовую завесу.

О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота стало известно днем 22 сентября. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.