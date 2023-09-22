Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 22 сентября 2023Россия

Последствия удара по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео

Последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе сняли на видео. Кадры публикуют «Известия».

На записи видны густые клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Губернатор города Михаил Развожаев предупредил о вероятности повторной атаки и призвал местных жителей не покидать здания. На месте происшествия работают спасатели, пожарные принимают все меры для ликвидации возгорания. По данным Mash, над Крымским мостом подняли дымовую завесу.

О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота стало известно днем 22 сентября. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями России

    Зеленскому указали на необходимость решения конфликта на Украине

    40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

    Россиянам назвали главные ошибки в хранении яблок

    Влияние мер валютного контроля на жизнь россиян оценили

    Китайцы бросились скупать iPhone вопреки запретам властей

    Власти описали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Сиквел «Чебурашки» запустили в производство

    Стоимость бензина и дизельного топлива на бирже рухнула

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости