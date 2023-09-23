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13:16, 23 сентября 2023Россия

В Минобороны рассказали об атаках ВСУ на Крым

Минобороны: системы ПВО в Крыму уничтожили 5 крылатых ракет и 37 БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели пытались наносить удары по объектам в Крыму крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что за указанный период системы противовоздушной обороны (ПВО) полуострова уничтожили 5 крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун», а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

Днем 22 сентября Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.

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    Варвара Кошечкина
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