В Севастополе сбили ракету ВСУ

Развожаев: в Севастополе отработала ПВО, обломки ракеты упали у Сахарной балки

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали у причала в районе Сахарной балки. Глава города уточнил, что на место случившегося уже выехали спецслужбы.

«Прошу сохранять спокойствие», — заключил Развожаев.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.