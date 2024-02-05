В Грузии раскрыли личность организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж

СГБ Грузии: за перевозкой взрывчатки из Одессы в Воронеж стоял гражданин Украины

За перевозкой взрывчатки из Одессы в Воронеж стоял кандидат в депутаты Одесской областной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. Личность организатора раскрыла служба государственной безопасности Грузии (СГБ), пресс-релиз опубликован на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, уроженец Батуми. Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств», — отмечается в сообщении СГБ.

В службе добавили, что никто из 11 сообщников Шарашидзе, вероятно, не знал о содержимом груза.

5 февраля в Грузии задержали партию взрывчатки из Одессы, которую должны были доставить в Воронеж контрабандой. По информации грузинских спецслужб, устройства собирались использовать для осуществления терактов.