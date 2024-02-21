Обнаружение заминированной машины в Лобне квалифицировали как теракт

ФСБ квалифицировала как теракт обнаружение заминированной машины в Лобне

ФСБ квалифицировала как теракт обнаружение заминированной машины в Лобне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов. 19 февраля он заложил взрывное устройство под авто возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. Взрывотехники обезвредили СВУ. Отмечается, что пострадавших нет.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, статьи 205 («Террористический акт») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что силовики задержали подозреваемого в минировании машины в Лобне. Он арестован.