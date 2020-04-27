Число зараженных коронавирусом в мире достигло трех миллионов

Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло трех миллионов, следует из данных сайта американского университета Джонса Хопкинса.

Большая часть инфицированных — более 972 тысяч — приходится на США. В числе остальных антилидеров — Испания (229,4 тысячи), Италия (199,4 тысячи), Франция (162,2 тысячи), Германия (158 тысяч) и Великобритания (154 тысячи).

С начала пандемии из-за вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 208,1 тысячи человек, более 878 тысяч вылечились.

Ранее 27 апреля сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус предрек пандемии коронавируса SARS-CoV-2 нескорый конец. По его словам, организация обеспокоена ростом числа инфицированных в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и странах Азии.

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