Число зараженных коронавирусом в США перевалило за 950 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации на 21:43 26 апреля в Соединенных Штатах заразились 954 182 человека. Они по-прежнему остаются на первом месте по числу инфицированных. Более 54 тысяч скончались, 106,1 тысячи излечились.

Всего в мире заражены 2 947 616 человек. Умерли больше 205 тысяч, более 860 тысяч излечились.

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