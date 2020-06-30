Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи

Россиян предупредили об опасности отдыха в Сочи и Туапсе из-за смерчей. О высоком риске их образования сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передают «Кубанские новости».

Как отмечается, атмосферные вихри в ближайшее время могут быть зафиксированы рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

По словам начальника института Сергея Диденко, вероятность образования смерчей обусловлена среднесуточными температурами выше 25 градусов и прогревшимися водами побережья.

Как пояснил специалист, насыщенный парами воды теплый воздух будет подниматься вверх, а заток холодного воздуха из прибрежных ущелий — способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие, образованию воронок.

Ежегодно на Черноморском побережье фиксируют до 40 смерчей, сообщает издание. Благодаря метеорологическим локаторам, установленным возле Адлера, обнаружить формирование воронки можно за 20-40 минут.

Ранее в сети появилось видео с последствиями разрушительного смерча в Белгородской области. Ветер сорвал крыши с нескольких домов, повалил деревья и перевернул фуру.

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