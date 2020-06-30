На российских курортах зафиксировали аномальную температуру воды

Температура морской воды на российских курортах в этом году оказалась аномально высокой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
По его словам, в июне погода на юге страны оказалась «замечательной», и температура воды на один-полтора градуса превысила средние многолетние значения.
«Для воды это очень много, потому что вода гораздо более инерционная система, чем атмосфера», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что в этом сезоне российских туристов ждет комфортная температура воздуха как на Черноморском и Азовском побережьях, так и в Алтайском крае и в районе Байкала.
Ранее в Гидрометцентре назвали российский курорт с самым теплым морем. Им оказался Геленджик — температура воды на его побережье в июне достигла 24 градусов.