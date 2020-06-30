На российских курортах зафиксировали аномальную температуру воды

Температура морской воды на российских курортах в этом году оказалась аномально высокой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, в июне погода на юге страны оказалась «замечательной», и температура воды на один-полтора градуса превысила средние многолетние значения.

«Для воды это очень много, потому что вода гораздо более инерционная система, чем атмосфера», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в этом сезоне российских туристов ждет комфортная температура воздуха как на Черноморском и Азовском побережьях, так и в Алтайском крае и в районе Байкала.

Ранее в Гидрометцентре назвали российский курорт с самым теплым морем. Им оказался Геленджик — температура воды на его побережье в июне достигла 24 градусов.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!