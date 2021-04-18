Глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского провалился под лед и утонул

Глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского Виталий Сергеев утонул в озере во время рыбалки. Он провалился под лед и погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы краевой полиции Дениса Голуба.

Следователи отметили, что 49-летний мужчина вышел на лед озера Вилюй в компании друзей 18 апреля. В один момент, пока его приятели занимались организационными вопросами в стороне, Сергеев остался один.

«Провалился под лед, не смог выбраться, погиб», — заявила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Камчатскому краю Елена Ильина.

По данным информационного агентства, в регионального главке уже начали проверку по факту гибели начальника ГИБДД.

Ранее в Якутии при сходе лавины на зимней автодороге «Яна» погиб один человек. На данный момент проводится эвакуация пострадавших в ближайший населенный пункт.