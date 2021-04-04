Россия
 
Последние новости
На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому
Турция снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за день
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Вассерман предложил москвичам «отправиться на необитаемый остров» в его жилетке 
Усыпанные сельдью берега Сахалина показали на видео
Кинолог назвал способы развеселить тоскующую собаку
В Госдуме прокомментировали гибель ребенка в ДНР
Пенсионерка рассказала о рождении ребенка после «похищения инопланетянами»
Новости партнеров
Прослушать новость

Снегоход с детьми и взрослыми россиянами провалился под лед озера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

На Сахалине под лед озера Тунайча провалился снегоход с лыжами, на нем были взрослые россияне и дети. Об этом сообщает портал ASTV.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, в районе мыса Бауэра. Лед треснул, под водой оказались семь человек: дети 8 и 11 лет, трое мужчин и две женщины.

На место происшествия прибыли спасатели, пострадавших увезли в оздоровительный центр, а одного из них в состоянии комы — в сахалинскую областную больницу.

Ранее в Приморье семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла. Мертвую женщину обнаружили на берегу. Предварительно, она смогла выбраться из тонущего автомобиля, но замерзла. Тела троих детей в возрасте от 7 до 14 лет достали из воды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семь человек, в том числе двое детей, провалились под лёд на снегоходе на юге Сахалина
Мужчина умер после попытки спасти провалившегося под лед пса
Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала
Моряки спасли застрявших на льдине ямальцев