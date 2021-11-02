Восемь пророков бросились в воду за святой палкой и утонули

Восемь сектантов нырнули в реку за святой палкой по воле лидера во время ритуала и погибли

Восемь пророков из апостольской секты Вадзидзи ваДжесо (Vadzidzi vaJeso) утонули в реке Мазове в зимбабвийском округе Рушинга, когда пытались извлечь из воды святую палку во время ритуала выбора нового баптиста. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.

Координатор развития провинции Центральный Машоналенд Тимоти Тигере рассказал, что лидер апостольской секты Вадзидзи ваДжесо намеревался избрать среди ее представителей баптиста. Он собрал пророков и бросил в реку палку. Лидер заявил претендентам, что новым баптистом станет тот, кто сможет достать ее из реки.

Одиннадцать сектантов нырнули в воду по воле лидера, в результате чего восемь из них утонули. Личности погибших пока не установлены.

Один из очевидцев рассказал, что утром члены секты пошли на реку и встали в строй для молитвы. Пророки стояли впереди, и все собравшиеся начали петь. «Затем пророки впали в транс и прыгнули в реку, в результате чего утонули. О произошедшем сообщили в полицию. Тела извлекли из реки и доставили в морг», — рассказал он.

Местный отряд гражданской обороны собирает средства на покупку гробов, топлива и пищи в помощь семьям погибших. Представитель полиции Пол Ньятхи отметил, что пока не готов давать комментарии.

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