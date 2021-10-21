В Турции во время шторма утонул российский турист

Российский турист пошел купаться во время шторма на море в турецкой Анталье и утонул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

Отмечается, что российский гражданин 1982 года рождения, чье имя не раскрывается, отправился купаться во время непогоды на море и пропал. Позже его тело нашли турецкие правоохранительные органы.

Российское диппредставительство уведомили о происшествии. Его обстоятельства выясняются. В настоящее время генконсульство России вместе с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимаются вопросами репатриации.

Ранее в октябре сообщалось, что двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, пошли купаться в море во время шторма в Гагре и утонули. Уточнялось, что россияне плавали во время семибалльного шторма.