В Абхазии утонули два российских туриста

МЧС Абхазии: двое российских туристов из Липецка утонули во время купания в море в Гагре

Двое российских туристов, отдыхавших в Абхазии, пошли купаться в море во время шторма в Гагре и утонули. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

«Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка, Золотарев Юрий Михайлович 1957 года рождения и Стоякина Галина Николаевна 1953 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что россияне плавали в море во время семибалльного шторма. В четверг, 14 октября, тела погибших доставили в морг Гагрской районной больницы.

Ранее в июле четверо туристов в Крыму пошли купаться в море и утонули на глазах у очевидцев. Установлено, что все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности, отправившись плавать во время непогоды.