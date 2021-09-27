В Абхазии утонул российский турист

МЧС: российский турист утонул во время купания в море в Новом Афоне

Российский турист утонул в Абхазии во время купания в море в Новом Афоне. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

«Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул сегодня, купаясь в море в Новом Афоне», — говорится в сообщении ведомства. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в сентябре российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка Гулрыпшского района. На место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд, который на носилках транспортировал тело погибшего в морг.