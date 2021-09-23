В Абхазии нашли тело пропавшего российского туриста

Пропавший в Абхазии российский турист найден мертвым в Новом Афоне. Такая информация появилась на сайте МЧС республики.

Тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева нашли в городском пруду в четверг, 23 сентября.

В ведомстве уточнили, что мужчина пропал 15 сентября. Последний раз его видели выходящим из местного кафе в вечернее время. С тех пор его местонахождение было неизвестно. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в сентябре российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка Гулрыпшского района. На место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд, который на носилках транспортировал тело погибшего в морг.