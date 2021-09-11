Российский турист сорвался со смотровой площадки в Абхазии

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре и получил многочисленные травмы

Путешественник из Воронежа, 29-летний Сергей Пучков, сорвался со смотровой площадки в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 сентября российский турист «кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю». Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.

С многочисленными травмами и повреждениями Пучкова доставили в Гагрскую районную больницу.

Ранее сообщалось, что российский турист из башкирского города Белебей Алексей Ветров погиб в Абхазии, сорвавшись с 40-метровой высоты. Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада, в селе Захаровка, Гулрыпшского района в четверг 9 сентября.