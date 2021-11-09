В горах Алтая нашли тело пропавшего россиянина

В горах Алтая спасатели нашли тело пропавшего туриста, который отправился в одиночный поход и пропал. Об этом пишет «Вести Новосибирск».

Сообщается, что тело 27-летнего туриста из Новосибирска Виктора Алтухова было найдено сегодня, 9 ноября. В ГУ МЧС по республике Алтай отметили, что россиянин погиб при падении со 150-метровой высоты.

По данным издания, мужчина отправился в одиночный поход по маршруту из села Кучерлы к Аккемскому озеру по Аккемской тропе 1 ноября. Алтухов должен был выйти на связь 3 ноября, однако этого сделать не удалось. Спустя два дня, 5 ноября, спасатели и полиция начали его поиски — ежедневно проводилось аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста.

Ранее в октябре американский турист, заблудившийся в горах штата Колорадо, целый день игнорировал звонки от спасателей, поскольку они поступали с незнакомого ему номера. На следующее утро туристу удалось самостоятельно найти свой автомобиль и уехать домой — как отметили в чрезвычайной службе, мужчина «не подозревал, что его кто-то ищет».