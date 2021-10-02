Российский альпинист пропал на вулкане на Камчатке

На камчатском вулкане Ключевская сопка пропал российский альпинист, сообщает 2 октября региональное управление МЧС.

Накануне, 1 октября, к спасателям поступил звонок от жителя Свердловской области. Он попросил найти товарища, с которым вместе совершал восхождение к вершине вулкана на Камчатке. Они разделились на высоте около четырех тысяч метров из-за погодных условий.

Как сообщили в МЧС, альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. «Спустя некоторое время они приняли решение разделиться. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров но своего товарища там не встретил», — заявили спасатели.

Для поиска и эвакуации россиян выдвинулись спасатели. 1 октября один из альпинистов был обнаружен, поиски второго продолжаются. Сейчас в районе вулкана наблюдается метель с прорывами ветра до 70 метров в секунду, температура воздуха составляет 13-15 градусов ниже нуля, ощущается как минус 30.

В августе на Камчатке двое российских туристов сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка. Одним из погибших был депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин. Вторым погибшим оказался 35-летний Александр Филяев. Россияне находились на вулкане, оступились при спуске с ледника и упали со склона.