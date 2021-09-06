Упавший на Камчатке вертолет полностью подняли со дна Курильского озера

Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение с туристами на борту вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке с туристами на борту, полностью подняли со дна Курильского озера. Видео публикует Telegram-канал Russia Today.

На опубликованных кадрах видно, что летательный аппарат вытащен на берег озера. По данным «Известий», вокруг места крушения установлены боновые заграждения, в распоряжении спасателей имеются специальные сорбенты.

Ми-8 находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с российскими туристами потерпел крушение 12 августа возле Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту воздушного судна находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров. В результате происшествия погибло восемь человек, включая командира экипажа и единственного ребенка на борту.